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В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)
Служба безопасности обнаружила еще один вражеский тайник с боеприпасами во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганщины. Среди изъятого – арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, тайник обнаружили в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения.
По оперативным данным, тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тайник разместили в полуразрушенном помещении заброшенного домовладения. Сотрудники СБУ изъяли там:
- реактивную противотанковую гранату РПГ-22;
- реактивную штурмовую гранату РГШ-1;
- ручной пулемет Калашникова;
- 4 автомата Калашникова;
- 32 гранаты Ф-1;
- 20 гранат РГО;
- 4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед.
Все обнаруженные боевые средства поражения переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности установила местонахождение еще двух тайников с российскими средствами поражения в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговщины.