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В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)

В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)
Фото: пресс-служба СБУ.

Служба безопасности обнаружила еще один вражеский тайник с боеприпасами во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганщины. Среди изъятого – арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, тайник обнаружили в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения.

По оперативным данным, тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны.

Тайник разместили в полуразрушенном помещении заброшенного домовладения. Сотрудники СБУ изъяли там:

  • реактивную противотанковую гранату РПГ-22;
  • реактивную штурмовую гранату РГШ-1;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • 4 автомата Калашникова;
  • 32 гранаты Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • 4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед.
Фото 2 — В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)
Фото 3 — В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)
Фото 4 — В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)
Фото 5 — В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)

Все обнаруженные боевые средства поражения переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности установила местонахождение еще двух тайников с российскими средствами поражения в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговщины.

Автор:
Нина Комащенко