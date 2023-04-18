В Луганской области обнаружили тайник с российским вооружением (ФОТО)

Служба безопасности обнаружила еще один вражеский тайник с боеприпасами во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганщины. Среди изъятого – арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, тайник обнаружили в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения.

По оперативным данным, тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны.

Тайник разместили в полуразрушенном помещении заброшенного домовладения. Сотрудники СБУ изъяли там:

реактивную противотанковую гранату РПГ-22;

реактивную штурмовую гранату РГШ-1;

ручной пулемет Калашникова;

4 автомата Калашникова;

32 гранаты Ф-1;

20 гранат РГО;

4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед.

Все обнаруженные боевые средства поражения переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности установила местонахождение еще двух тайников с российскими средствами поражения в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговщины.