В Мелитополе партизаны порезали горло российскому солдату за попытку изнасилования девушки - мэр

В оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области неизвестные нанесли солдату ранения на улице из-за приставания к девушке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Федоров.

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"Мелитопольские партизаны жестоко расправились с цепляющимся к детям оккупантом. Солдат РФ пытался домогаться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Оккупанту "подрезали" горло", - заявил он.

По словам градоначальника, символично, что это произошло на улице Героев Украины. Он также опубликовал видео, снятые с многоэтажки над местом инцидента в момент, когда там уже была группа из других российских военных, пытавшихся унести фигуранта новости с места происшествия и выведать у девушки его обстоятельства.

"Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное!" – добавил Федоров.

Кроме этого, после этой публикации он заявил, что началась "очередная жаркая ночь для оккупантов", поскольку в разных районах Мелитополя снова слышны взрывы.

"По прогнозам наших сил сопротивления, рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - добавил Федоров, не сообщая пока подробностей.

Отметим также, что 14 августа Федоров сообщал о подрыве железнодорожного моста возле Мелитополя, а двумя днями ранее – о покушении там на деятеля из "Единой России".