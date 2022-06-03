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В Москве масштабный пожар охватил бизнес-центр, в здании заблокированы люди (ВИДЕО)

В Москве масштабный пожар охватил бизнес-центр, в здании заблокированы люди (ВИДЕО)

Масштабный пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" в Москве: судя по видео в соцсетях, на объекте наблюдается открытое горение первых четырех этажей.

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Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожару присвоен пятый ранг сложности из пяти возможных. При этом в здании остаются люди - известно о нескольких заблокированных на шестом и седьмом этажах.

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

На место пожара прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Илья Денисов, курирующий в ведомстве Главное управление пожаротушения.

Отметим, что БЦ "Гранд Сетунь плаза" расположен на улице Горбунова в Можайском районе в западной части Москвы, около железнодорожной станции Сетунь. Он был построен в 2012 году, всего в нем десять этажей. Общая площадь объекта составляет 76,3 тысячи квадратных метров.

Автор:
Тимофей Беспятов