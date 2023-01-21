В Николаевской области на мине подорвалось авто: ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате подрыва на мине автомобиля в Николаевской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель областного совета Анна Замазеева.

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Судя по ее словам, трагедия произошла в Шевченковской общине – на территории бывшего Витовского района, но возле граничившего с ним поселка Любомировка бывшего Снигиревского района.

"Среди пострадавших – младенец возрастом три недели. Друзья, прошу, будьте осторожны! Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких!" – добавила Замазеева. При этом ни полиция, ни прокуратура Николаевской области о таком случае пока не сообщают.

Напомним также, что в поселке Архангельское на севере соседней Херсонской области на российской мине подорвался электрик: по словам начальника обладминистрации, в результате взрыва мужчине оторвало стопу.

Добавим, что на днях в Херсонской области также подорвались на мине, оставленной российскими оккупантами вблизи поселка Великая Александровка, двое мужчин. 8 января в Великоалександровской общине на российской мине подорвался еще один местный житель, а о еще одном сообщалось 3 января.