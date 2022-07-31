В Одесской области на мине подорвался катер

В Одесской области в устье Дуная на неизвестном взрывном устройстве подорвался катер. Об этом на Facebook сообщило “Оперативное командование "Юг”.

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"В дунайском устье Быстрое в результате столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер", — сказано в сообщении.

Согласно ему, экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются. Проход устьем временно ограничен.

Напомним, 28 июля малое гидрографическое судно "Шляховик", принадлежащее "Госгидрографии", пострадало при столкновении с миной в дунайском гирле Быстрое.

Украина лишь 9 июля объявила о возможности пользования гирлом Быстрое, соединяющим судоходным каналом Килийское гирло Дуная, по которому проходит граница с Румынией, с Черным морем.

Произошло это благодаря тому, что расположенный в 35 километрах от входа в Быстрое остров Змеиный был 30 июня оставлен российскими оккупантами после систематических обстрелов со стороны украинской армии.

До этого из-за блокады судоходства в украинской части Черного моря судоходным компаниям приходилось использовать для этого только Сулинское устье, полностью проходящее по территорий Румынии, что привело к скоплению большого количества судов перед входом в канал и его значительной перегрузке.