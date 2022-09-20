В оккупированном Мелитополе снова слышны взрывы

В оккупированном Мелитополе Запорожской области снова слышны взрывы. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Окупать безудержно курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва. Вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняем подробности", - написал он.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался мощный взрыв. А 17 сентября, в селе Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области в субботу днем раздалось пять взрывов .