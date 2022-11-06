Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Один ребенок погиб

В Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Один ребенок погиб

В Польше, близ города Тарнув, на автомагистрали А4 произошло ДТП — опрокинулся микроавтобус, в салоне которого находились украинцы. В результате погиб 13-летний мальчик, 6-летний ребенок и его мать госпитализированы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По предварительной версии полиции, микроавтобус пытался обогнать грузовик, в момент маневра автобус зацепился за отбойник и перевернулся.

В это время водитель грузовика, реагируя на действия водителя микроавтобуса, начал тормозить. По инерции в него врезался ехавший сзади легковой автомобиль.

Автор:
Вита Молодан