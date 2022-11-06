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В Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Один ребенок погиб
В Польше, близ города Тарнув, на автомагистрали А4 произошло ДТП — опрокинулся микроавтобус, в салоне которого находились украинцы. В результате погиб 13-летний мальчик, 6-летний ребенок и его мать госпитализированы.
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Об этом сообщает польское издание RMF24.
По предварительной версии полиции, микроавтобус пытался обогнать грузовик, в момент маневра автобус зацепился за отбойник и перевернулся.
В это время водитель грузовика, реагируя на действия водителя микроавтобуса, начал тормозить. По инерции в него врезался ехавший сзади легковой автомобиль.Подписывайтесь на наш YouTube канал