В Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Один ребенок погиб

В Польше, близ города Тарнув, на автомагистрали А4 произошло ДТП — опрокинулся микроавтобус, в салоне которого находились украинцы. В результате погиб 13-летний мальчик, 6-летний ребенок и его мать госпитализированы.

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Об этом сообщает польское издание RMF24.

По предварительной версии полиции, микроавтобус пытался обогнать грузовик, в момент маневра автобус зацепился за отбойник и перевернулся.

В это время водитель грузовика, реагируя на действия водителя микроавтобуса, начал тормозить. По инерции в него врезался ехавший сзади легковой автомобиль.