В реку Днестр попали нефтепродукты: зафиксировано превышение допустимых норм в 200 раз

В реку Днестр на территории Львовской области 24 декабря попали нефтепродукты, что привело к загрязнению части водоема. Об этом 25 декабря в Facebook сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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Загрязнение нефтепродуктами Днестра зафиксировано в районе города Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз.

"Жители окрестных населенных пунктов проинформированы. По состоянию на сегодня, на 9:50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой ТГ Ивано-Франковского р-на", - отчиталась Онищук.

Она уточнила, что спасатели проводят изучение участка реки на предмет возможности установления боновых заграждений.

"Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - заверила Онищук.

Причины попадания нефтепродуктов в Днестр, глава ОВА не уточнила.