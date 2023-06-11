В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 6 человек, 35 числятся пропавшими без вести

По состоянию на 11 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС подтверждена гибель 5 человек в Херсонской и 1 человек в Николаевской области. Еще 35 числятся пропавшими без вести, из них 7 – дети.

Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС.

Подтопленными в Херсонской области остаются 46 населенных пунктов: 32 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на оккупированной. Эвакуировано 2718 человек, из которых 190 детей.

В Николаевской области подтоплены 31 населенный пункт, эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей, один человек погиб.

В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение почти 162 тыс. абонентов в 34 населенных пунктах. Также продолжается подвоз питьевой и технической воды.

"Вместе с местными властями ищем возможность возвращения стабильного водоснабжения гражданам. Штаб по ликвидации последствий подрыва российскими террористами Каховской ГЭС работает круглосуточно", - отметил Клименко.

Он отметил, что во всех пострадавших регионах будут работать стационарные и мобильные пункты выдачи воды. В течение нескольких недель будут решаться вопросы наличия воды в каждой отдельной общине.

Специалисты постоянно контролируют состояние воды и производят лабораторные исследования.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 20:00 в г. Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды до отметки 3,6 м (за сутки вода спала на 50 см, а от максимального уровня - на 177 см). На Каховском водохранилище с момента аварии в поста "Никополь" вода упала до отметки 7,67 м.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Херсонской области площадь подтопленных в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое и теперь составляет около 77,78 км кв.