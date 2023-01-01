В результате российского вторжения в Украине погибли уже 452 ребенка - прокуратура

По состоянию на утро 1 января в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины зафиксирована гибель 452 детей, а еще 876 получили ранения разной степени тяжести.

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Как подчеркивают в Офисе генерального прокурора, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению соответствующих фактов в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Наибольшее количество фактов гибели и ранения детей зафиксировано в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Херсонской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

В частности, за прошедшие сутки во время фиксации преступлений оккупантов, совершенных на территории Херсонской области, установлена гибель двух мальчиков в возрасте 13 и 17 лет.

Кроме того, 31 декабря в результате ракетной атаки врага на Запорожье получила ранение 14-летняя девочка, а из-за артобстрела Херсона получили ранения двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

Также установлено, что 30 декабря в результате артобстрела войсками РФ села Дальнее Донецкой области получила ранение 13-летняя девочка.

Всего в результате бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ в Украине повреждено уже 3126 учебных заведений, из которых 337 разрушены полностью.

Отметим также, что по последним данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине подтверждена гибель с 24 февраля по 26 декабря 6884 гражданских лиц и ранение еще 10947. В частности, по этим данным, погибли 429 детей и 6455 взрослых, а ранены - 800 детей и 10147 взрослых.