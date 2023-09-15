В результате вражеских обстрелов Херсонщины 1 погибший и 6 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 14 сентября 91 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии погиб 1 ребенок, 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 349 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, АГС и танков.

По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание и церковь в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию завода в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии погиб 1 ребенок, 6 человек получили ранения, 1 из них - ребенок.

Напомним, 14 сентября оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка в Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб 6-летний мальчик, а его 13-летний брат попал в больницу в тяжелом состоянии.

За сутки 13 сентября российские войска 82 раза обстреляли Херсонскую область, убив одного человека и ранив восьмерых мирных жителей.