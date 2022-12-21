Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают обстрелы мирных жителей прифронтовых и приграничных территорий Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов области", - отметил он.

Вчера днем в результате вражеского обстрела в Волчанске разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

"Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший в результате вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работать пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания", - сообщил Синегубов.

Напомним, около 2 часов ночи 20 декабря в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на объекте промышленной инфраструктуры. Российский агрессор в очередной раз произвел обстрел нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз".