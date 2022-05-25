В США в школе в Техасе парень устроил стрельбу: погибли 19 детей и 2 взрослых

Во вторник, 24 мая, в США вооруженный 18-летний мужчина устроил стрельбу в начальной школе города Увальде, в результате которой погибли 19 детей и 2 взрослых, около десятка раненых доставили в больницу.

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Об этом сообщают американские СМИ.

По информации СМИ, после нападения, стрелок забаррикадировался в здании школы, позже его задержала полиция. Позже появилось сообщение, что преступника застрелил полицейский.

Стрелком выявился18-летний ученик средней школы Ювальда Сальвадор Рамос. Отстреливаясь, Рамос смертельно ранил двух полицейских офицеров.

Город Увальде, где разыгралась кровавая трагедия, расположен в 50 километрах от мексиканской границы. Приблизительно 90 процентов учащихся школы имеют латиноамериканское происхождение, почти столько же принадлежат к экономически неблагополучным семьям.

По последним данным, которые объявил сенатор от штата Техас Роланд Гутьеррес, ссылаясь на данные местной полиции, жертвами убийцы стали 19 детей и 2 взрослых.

Губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что преступник действовал один и был вооружен, вероятно, автоматической винтовкой и пистолетом.

Мотивы этого нападения, ставшего самым кровавым за многие последние годы, пока неизвестны.

В США объявили траур по жертвам стрельбы. Соответствующее распоряжение подписал президент Джозеф Байден. Все государственные флаги, в частности, над Белым домом, в этот день будут приспущены.