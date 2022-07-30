В Сумской области грузовик и комбайн подорвались на минах

В Великописаревской общине Ахтырского района Сумщины 29 июля на минах подорвались комбайн и машины с мирными жителями. Один человек погиб, еще четверо – ранены.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, вчера за день дважды подорвались на минах мирные жители.

В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте.

Кроме того, травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшие по встречной полосе дороги при взрыве.

Во втором случае на мины наехала комбайн, когда ехал на поле убирать урожай.

"Двое аграриев травмированы. Техника разбита. Сейчас специалисты выясняют, что произошло в этом случае. Ведь в области посевная кампания прошла успешно, без инцидентов", - отметил Живицкий.

Глава ОВА напомнил жителям, что по территории, обозначенной табличками "мины", запрещен проезд и проход. Также опасными могут быть обочины дорог, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне.

"Что касается аграриев, то с первого дня после деоккупации Сумщины у нас действует регламент, предусматривающий обращение к взрывотехникам перед выездом на поле", - подчеркнул Живицкий.