В Сумской области под обстрел попали полицейские, которые фиксировали последствия предыдущей атаки: есть погибший

Армия страны-агрессора РФ из артиллерии обстреляла город Середина-Буда в Сумской области во время документирования правоохранителями предварительных преступлений врага. Один полицейский погиб, двое ранены.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 2 сентября 2023 около 16:30 оккупанты, с территории РФ произвели артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района. В это время правоохранители фиксировали последствия предварительных обстрелов.

"Сотрудник полиции получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью, еще 2 полицейских ранены. Также ранение получил один гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки врага повреждены два здания и автомобиль.

Правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Сумской областной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что накануне в результате дневного обстрела Середины-Буды были ранены четыре человека и повреждены почти три десятка частных и многоквартирных домов.