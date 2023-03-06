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В сутки ВСУ уничтожили 650 окупантов
За сутки 5 марта Вооруженные силы Украины уничтожили 650 российских военных, таким образом, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 6 марта 2023 года составили 154 770 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб.
Также с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 6 марта ВСУ уничтожили 3423 российских танка (9 за 5 марта), 6703 боевых бронированных машин (11 за 5 марта), 2433 артиллерийских систем (7 за 5 марта), а также 2086 БПЛА оперативно- уровня.
Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что в высшем военном руководстве России сейчас назревает конфликт из-за значительных потерь оккупационных войск и отсутствия у них реальных достижений на фронте.