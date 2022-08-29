В течение суток защитники уничтожили более 40 оккупантов и 13 единиц техники

Украинские военные за сутки воскресенья уничтожили 41 агрессора, 13 единиц вражеской техники, сообщает Оперативное Командование "Юг". Окончательные потери врага еще не устанавливаются. Что касается вражеской техники, то уничтожили следующее:

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2 беспилотных летательных аппарата;

танк Т-72, "РСЗО Ураган";

зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";

станция радиоэлектронной борьбы;

6 единиц автобронетехники.

Кроме этого, украинская авиация нанесла восемь ударов "по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового".

В воскресенье враг дважды пытался провести штурм в направлении Высокополья – Потемкино, но безуспешно и с потерями отошел. Вражеская штурмовая авиация и вертолеты трижды атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Среди украинских защитников потерь нет.

Вечером враг нанес удар по промышленной зоне Николаева, жертв нет. В Черном море корабельная группировка вражеского флота продолжает в составе из 2 надводных и 1 подводных ракетоносителей быть наготове к нанесению ударов по территории Украины.

"Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров". Для массовости на дежурство добавлен большой десантный корабль", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 28 августа нанесли ракетный удар по Сарненскому району Ровенской области. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли 4 ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны. В результате удара пострадавших нет.