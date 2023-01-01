В Украине за новогодние сутки ликвидировали 155 пожаров: есть погибшие

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 155 пожаров за сутки 31 декабря - 1 января, 60% из которых произошли в жилом секторе.

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Как сообщают в ведомстве, на пожарах погибло четыре человека, а еще шесть получили травмы и ожоги. Случаи гибели людей произошли в Николаевской, Днепропетровской, Житомирской и Черновицкой областях, главным образом из-за неосторожного обращения с огнем.

В частности, в Киеве удалось спасти из квартиры на втором этаже многоэтажки в Дарницком районе мужчину 1965 года рождения и женщину 1935 года рождения, которые отравились подуктами горения. Пострадавшие были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.

Кроме того, зафиксированы случаи отравления угарным газом из-за неисправности отопительного и газового оборудования. Так, 31 декабря в ГСЧС поступила информация, что в селе Горенка под Киевом в частном доме в результате отравления по причине неисправности газового котла пострадали пять человек, из них двое детей (2012 и 2017 года рождения). Все госпитализированы в больницу.

В этот же день в Киевской области в 9:50 в поселке Боровая в частном жилом доме в результате отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Впрочем, как указано выше, этот случай не включен в статистику погибших, соответственно, она касается только тех, кто непосредственно погиб в пожарах.

Как указывают в ГСЧС, на дежурстве в Украине сейчас находится более 7 тысяч спасателей и около 2700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Напомним также, что в новогоднюю ночь в результате российских обстрелов в Херсоне получила повреждения детская больница, а в Никополе было попадание в девятиэтажку. Также были обстреляны, в частности, Очаковская и Куцурубская общины Николаевской области, Угледар и Авдеевка Донецкой области.