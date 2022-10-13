- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Винницкой области разбился украинский истребитель
Вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, летчик успешно катапультировался.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что пилот выполнял боевое задание по уничтожению над Виннцкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Ранее 12 октября он уже уничтожил три дрона-камикадзе на юге Украины и два - над Винницей.
Как уточняется, по неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет как можно дальше от Винницы, и катапультировался. Причины аварии устанавливаются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.
Напомним, на юге Украины 12 октября, с 08:40 по 08:58 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ ликвидировали по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52).