В Винницкой области разбился украинский истребитель

Вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, летчик успешно катапультировался.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пилот выполнял боевое задание по уничтожению над Виннцкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Ранее 12 октября он уже уничтожил три дрона-камикадзе на юге Украины и два - над Винницей.

Как уточняется, по неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет как можно дальше от Винницы, и катапультировался. Причины аварии устанавливаются.

Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

Напомним, на юге Украины 12 октября, с 08:40 по 08:58 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ ликвидировали по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52).