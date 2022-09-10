Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Харькове слышали взрывы

В Харькове слышали взрывы

Вечером 10 сентября в Харькове слышали взрывы. Об этом сообщает "Общественное".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Ранее в Харькове объявили воздушную тревогу.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.

9 сентября в ходе контрнаступления было уволено 30 населенных пунктов Харьковской области.

Автор:
Степан Крьока