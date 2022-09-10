Вечером 10 сентября в Харькове слышали взрывы. Об этом сообщает "Общественное".

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Ранее в Харькове объявили воздушную тревогу.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.

9 сентября в ходе контрнаступления было уволено 30 населенных пунктов Харьковской области.