В Харьковской области авто наехало на мину: женщина погибла, трое детей ранены

2 июня между селами Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района автомобиль наехал на взрывное устройство, оставленное оккупантами во время бегства.

В авто ехала семья с тремя детьми, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

37-летняя женщина погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик. Дети госпитализированы в больницу медики борются за их жизнь.

По словам Синегубова, минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Он призвал жителей не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д.

"Передвигайтесь исключительно по дорогам с твердым покрытием", - подчеркнул глава ОВА и добавил, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует немедленно сообщить ГСЧС или Нацполицию.

К слову, в Харьковской области пиротехники успешно обезвредили рекордное количество вражеских взрывоопасных предметов, а именно мин.

Между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района было найдено сразу 250 противотанковых мин на участке длиной всего 300 м.