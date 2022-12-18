В Харьковской области двое селян пошли за скотом и погибли, подорвавшись на мине

В Харьковской области 18 декабря нашли двух мужчин, которые погибли 15 декабря в селе Довгенькое Изюмского района, взорвавшись на мине, оставленной оккупантами. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, осуществляющая процессуальное руководство в соответствующем уголовном деле.

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Ее открыли по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Расследование проводят следователи Изюмского райуправления полиции.

По данным следствия, двое местных жителей в возрасте 50 и 52 года пошли искать потерявшийся скот. Однако в тот день они не вернулись.

Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям. Поиски мужчин продолжались с использованием дрона. Лишь в воскресенье они были найдены мертвыми.

Напомним также, что начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 18 декабря сообщил, что в селе Граково Чугуевского района подорвался на мини 32-летний сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Отметим, что накануне скончались в больнице еще двое правоохранителей, которые подорвались на минах с начальником Главного управления полиции в Черкасской области во время стабилизационных мероприятий в Херсонской области 7 декабря. В общей сложности количество погибших из-за этого происшествия увеличилось до шести.