В Харьковской области начали обязательную эвакуацию населения из двух общин

С 16 января из-за сложной ситуации по безопасности в регионе, Харьковская областная военная администрация вводит обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Он отмечает, что эвакуировать будут жителей таких населенных пунктов как: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Присянка Соболевка, Садовое, Цыбовка в Кондрашевской общине и Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – в Куриловской общине.

По его словам, в настоящее время в этих населенных пунктах проживает 3043 человека, из них 279 – дети.

Все эвакуированные жители будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Напомним, 27 октября на заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение о объявлении принудительной эвакуации семей с детьми из десяти населенных пунктов.

Кроме этого, Херсонская и Донецкая областные военные администрации также решили объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 и 8 населённых пунктов этих регионов соответственно.