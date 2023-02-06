В Харьковской области в результате взрыва мины погиб мотоциклист

Вблизи с. Вербовка Изюмского района Харьковской области 6 февраля два человека ехали на мотоцикле и наткнулись на взрывной предмет (предварительно, мину). В результате взрыва один из них погиб.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире программы "Свідок".

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, 44-летний мужчина, к сожалению, погиб. Его 31-летний товарищ получил ранения и был госпитализирован в среднем состоянии. В настоящее время медики оказывают ему помощь", - рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что в области сохраняется высокий уровень минной опасности и призвал местных жителей соблюдать правила поведения с подозрительными, взрывоопасными предметами.

Напомним, недавно в деоккупированном Изюме Харьковской области 7 подростков 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Дети пострадали в результате взрыва.

В целом Российская Федерация своим вторжением создала в Украине самое большое минное поле в мире. Площадь минирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию.