В Херсоне ночью раздались взрывы

Ночью 12 сентября в оккупированном Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Уточняем, что он ссылается на информацию от партизан Движения Сопротивления "Юг".

Вероятно, взрывы связаны с детонацией снарядов на складе оккупантов.

"Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители Движения Сопротивления "Юг". Едва ли не очередной состав из БК", - написал Братчук.

Известно, что оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика взорвана благодаря украинской армии. При этом ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.

Также вооруженные силы Украины продолжают освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. По словам Президента Владимира Зеленского, с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили более 2 тысяч квадратных километров украинской территории от оккупантов.