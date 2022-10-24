В Херсоне оккупанты освободили большинство заключенных исправительной колонии - Генштаб

Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Так, из исправительной колонии №90 в городе Херсоне, после так называемых бесед с представителями Федеральной службы безопасности РФ, было освобождено большинство преступников. В то же время оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым", - говорится в сводке Генштаба.

По имеющейся информации, Россия продолжает подготовку части мобилизованных на общевойсковых полигонах и в подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей, но имеет существенные проблемы из-за некомплекта офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей (полигонов, центров подготовки).

Отмечается, что вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также чрезмерным количеством мобилизованных. При этом нередки случаи назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только что подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт.

Также заявляется, что командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей Русской православной церкви из Самарской области, однако большинство из них отказываются от поездок в связи с опасностью и отсутствием средств защиты.

В Генштабе также сообщают, что с целью замедления контрнаступления украинских подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, что по мнению Главного управления разведки Министерства обороны, оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне облцентра.