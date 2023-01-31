В Херсонской области мужчина подорвался на мине

31 января в Херсонской области гражданский подорвался на российской мине. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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"Вблизи села Музыковка в Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине. На место происшествия выехала экстренная медицинская помощь. К сожалению, трагические случаи из-за российских боеприпасов, оставленных на наших землях, продолжаются", — сказано в сообщении.

В ОВА отметили, что из-за большого количества взрывчатки в Херсонской области еще много территорий не разминированы, поэтому ваша безопасность - это ваше внимание и ответственность!

Нельзя ходить по полям, лесопологам, обочинам дорог, если там еще не работали пиротехники. Если заметили подозрительный предмет – немедленно нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону спасателям или правоохранителям.

Напомним, в поселке Архангельское Высокопольской общины Херсонской области на российской мини взорвался электрик