В Херсонской области на российской мине подорвался электрик

В поселке Архангельское Высокопольской общины Херсонской области на российской мине подорвался электрик. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу.

"Ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь", - уточнил глава ОВА, подчеркнув, что в регионе еще много необнаруженной вражеской взрывчатки.

Кроме того, он указал, что в течение 20 января взрывотехники Нацполиции обследовали около 10 гектаров территорий Херсонщины, изъяв 148 взрывоопасных предметов и уничтожив 123 гектара.

В свою очередь, пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверили более 12 гектаров территорий, где обнаружили 42 взрывоопасных предмета.

Напомним, что на днях двое мужчин подорвались на мине, оставленной российскими оккупантами, вблизи поселка Великая Александровка Херсонской области. 8 января в Великоалександровской общине на российской мини подорвался еще один местный житель, а о еще одном сообщалось 3 января.