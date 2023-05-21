В Херсонской области российские оккупанты убили мужчину

21 мая около 12:00 российские военные из артиллерии прицельно обстреляли поселок Казацкий в Новокаховской общине.

В результате обстрела 55-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает глава Херсонской области Александр Прокудин.

По информации Херсонской областной прокуратуры в результате обстрела были повреждены дома и хозяйственные постройки. На месте обстрела работают правоохранители.

Информация о других потерпевших уточняется.

Напомним, в течение суток 20 мая армия страны-агрессора 63 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли и еще двое получили ранения.

Напомним, оккупационные войска в течение суток 17 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека погибли, восемь получили ранения.