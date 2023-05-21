В Херсонской области россияне запрещают пользоваться мобильной связью – Генштаб ВСУ

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи. Они демонтируют оборудование подстанций и ретрансляционных башен.

Кроме того, россияне запрещают местным жителям выезжать в районы с устойчивой сотовой связью, сообщают в Генштабе ВСУ.

В Генштабе добавляют, что оккупанты и дальше продолжают концентрировать свои основные силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение последней на данных участках фтонта было 24 боевых столкновения.

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступать, бои за Бахмут продолжаются. Оккупанты также пытались наступать в направлении Григоровки, но успеха не имел.

В районе Марьинки подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника. Также безуспешным было наступление русских и на Авдеевском направлении.

На Северском и Слобожанском направлениях на некоторых участках государственной границы действуют диверсионно-разведывательные группы врага.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел.

На Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне стоят в обороне.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

После полуночи 20 мая оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed", которые направили на Киевщину. Их все удалось сбить.