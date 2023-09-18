В Херсонской области трактор наехал на вражескую мину

17 сентября в одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области, трактор, выполнявший полевые работы, наехал на мину, оставленную российскими оккупантами.

Об этом сообщает служба ГСЧС Украины.

Согласно сообщению, в кабине транспорта находились два человека, которые в результате детонации мины получили травмы.

Спасатели, прибывшие на место происшествия первыми, транспортировали пострадавших в карету скорой помощи, однако по дороге в больницу один человек скончался.

"Призываем жителей деоккупированных территорий не проводить работы и не перемещаться непроверенными саперами местами", - подчеркнули спасатели.

Напомним, 17 сентября в результате подрыва на российской мине в поле у села Максима Горького Новорайской общины также погиб тракторист.