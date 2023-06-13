В Херсонской области за ночь вода опустилась еще на 27 см, на левом берегу ситуация критическая

Средний уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области за ночь снизился на 27 см и составляет 2,7 м.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сохраняется тенденция на спад уровня воды… На правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. За минувший день вода отошла от 200 домов", - отметил он.

По его словам, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС 10 человек погибли, еще 20 получили ранения, без вести пропавшими считаются 42 человека.

Продолжается спасательная операция.

"Левый берег. Ситуация остается чрезвычайно критической. Там под водой 17 населенных пунктов и ни в одном из них Россия не спешит спасать людей. Мы делаем все возможное, чтобы спасти наших людей оттуда. Сейчас с левобережья удалось вывезти 133 человека", - сообщил глава ОВА.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Совет обороны Херсонской области 12 июня, помимо запрета на въезд и 21-часового комендантского часа для жителей микрорайона Корабел и Нефтегавани в Херсоне, решил запретить посещение подтопленных сел, зон отдыха и стихийную продажу рыбы. Таким образом, власть готовится к последствиям стремительного падения уровня воды и хочет обезопасить людей от мин и мародерства.