В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей оказались в критической зоне на правом берегу Днепра из-за подрыва Каховской ГЭС

Около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, по состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львово, Отрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона.

"Мы понимаем, что будут подтоплены еще другие населенные пункты, готовы к этому", - отметил он.

Прокудин сообщил, что проходит эвакуация населения. Все старосты и главы громад информированы и собирают население в определенных точках сбора. В каждой громаде создан отдельный штаб, отвечающий за свою территорию.

Сейчас организована эвакуация жителей автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие населенные пункты.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседания СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако сейчас ситуация контролируемая.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.