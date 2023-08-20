В здании МВД под Киевом произошел взрыв, погибли 4 человека

В селе Петропавловская Борщаговка, что находится в Бучанском районе Киевской области, 19 августа произошел пожар со взрывами в складском помещении. В результате погибли четверо сотрудников Государственного научно-исследовательского контрольно-токсикологического центра (ГНИКЦ).

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевщины Ирину Прянишникову.

Согласно сообщению, вчера днем в районе Кольцевой дороги раздалась серия взрывов. При этом воздушная тревога в городе объявлена не была.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что пожар произошел на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении.

По его словам, эксперты ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов, но, к сожалению, произошла детонация.

Местные рассказывают, что слышали около 20 взрывов.

Напомним, в помещении Шевченковского районного суда Киева по улице Дегтяревской вечером 5 июля произошел взрыв при попытке побега обвиняемого. По итогу инцидента его виновник, оказавшийся обвиняемым в теракте под Верховной Радой в 2015 году, погиб.