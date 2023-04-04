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"Вагнеровцы", вероятно, попытаются продвинуться через Бахмут к Хромовому, – ISW

Бахмут
Бахмут. Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские оккупанты продвинулись в Бахмуте Донецкой области и, вероятно, продолжат попытки укрепить контроль над центром города. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 3 апреля.

Отмечается, что в ночь на 2 апреля войска РФ захватили здание Бахмутской городской администрации.

3 апреля оккупанты совершили дальнейшее продвижение. В тот день были обнародованы кадры из дрона, на которых изображены флаги ЧВК "Вагнер" и России, установленные над обломками разрушенного административного здания. Кроме того, несколько российских военных блоггеров распространили изображение истребителя "вагнеровцев", стоявшего перед зданием горадминистрации.

В ISW считают, что ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит попытки консолидировать контроль над центром Бахмута и постарается продвигаться на запад через густонаселенные районы к Хромовому.

Другие выводы ISW за 3 апреля:

  • Власти РФ обвиняют украинские государственные структуры и российского оппозиционера Алексея Навального в убийстве пропагандиста Владлена Татарского, однако официальная российская реакция на инцидент не смогла сформировать единый нарратив в информационном пространстве.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки линии Сватово - Кременная, а также продолжали такие атаки в районах Бахмута, Авдеевки, Донецка и на западе Донецкой области.
  • Российские источники сообщили 3 апреля, что части воздушно-десантных войск РФ впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А.
  • Российские чиновники, вероятно, по-прежнему обеспокоены потенциальными украинскими действиями касательно Крыма и продолжают фортификационные и материально-технические усилия.
  • Вероятно, украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство, чтобы ликвидировать бывшего оккупационного чиновника в Мелитополе Запорожской области.