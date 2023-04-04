"Вагнеровцы", вероятно, попытаются продвинуться через Бахмут к Хромовому, – ISW

Российские оккупанты продвинулись в Бахмуте Донецкой области и, вероятно, продолжат попытки укрепить контроль над центром города. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 3 апреля.

Отмечается, что в ночь на 2 апреля войска РФ захватили здание Бахмутской городской администрации.

3 апреля оккупанты совершили дальнейшее продвижение. В тот день были обнародованы кадры из дрона, на которых изображены флаги ЧВК "Вагнер" и России, установленные над обломками разрушенного административного здания. Кроме того, несколько российских военных блоггеров распространили изображение истребителя "вагнеровцев", стоявшего перед зданием горадминистрации.

В ISW считают, что ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит попытки консолидировать контроль над центром Бахмута и постарается продвигаться на запад через густонаселенные районы к Хромовому.

Другие выводы ISW за 3 апреля: