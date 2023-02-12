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Происшествия
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Во Львовской области автомобиль въехал в стену дома: четверо погибших

Во Львовской области автомобиль въехал в стену дома: четверо погибших

Ночью 12 февраля в городе Жовква во Львовской области автомобиль въехал в стену дома. В результате ДТП погиб водитель и трое пассажирок.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 февраля, в 00.45 на улице Равской в городе Жовква Львовского района.

Фото 2 — Во Львовской области автомобиль въехал в стену дома: четверо погибших

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Audi Q5, 28-летний житель Самборского района, не справился с управлением транспортным средством.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся сначала с ограждением, а затем въехал в стену дома.

Фото 3 — Во Львовской области автомобиль въехал в стену дома: четверо погибших

В результате ДТП водитель автомобиля и трое его пассажирок, все жительницы Львовщины, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 17 января в селе Гамалеевка Львовскойпроизошла масштабная авария с участием автобуса и грузовика, в результате чего пострадали более 30 человек.

Автор:
Светлана Манько