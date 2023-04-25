Во Львовской области обнаружили склад гуманитарки неизвестного происхождения

Во Львовской области обнаружены склады в нежилом помещении площадью более 1,5 тыс. кв. метров, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Отмечается, что детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили складские помещения, площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения.

Товар обнаружен в нежилом помещении 21 апреля.

Детективы БЭБ получили разрешение суда на обыск помещения, следственные действия продолжаются уже четвертые сутки.

Работники БЭБ описывают обнаруженный товар, классифицируют его, устанавливают происхождение. Из обнаруженных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов.

"Сейчас мы выясняем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены и проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи", - рассказал Валерий Тациенко, и.о. руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области.

Детективы БЭБ устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гуманитарной помощи. Ведь чтобы ввезти этот груз понадобилось примерно 60 грузовиков-фур и такие перемещения не могли остаться незаметными.

Только консерв найдено ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. Окончательный подсчет всех товаров еще не окончен.

"Украинцы благодарны международным партнерам за поддержку. И одна из задач Бюро экономической безопасности обеспечить, чтобы и финансовая, и гуманитарная помощь от стран-партнеров тратилась и двигалась по назначению – туда, где нужно больше всего", – подчеркнул Тациенко.

Напомним, ранее детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили подпольный цех, где шили одежду, которую выдавали за одежду известных мировых брендов.