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Во Львовской области обнаружили склад гуманитарки неизвестного происхождения
Во Львовской области обнаружены склады в нежилом помещении площадью более 1,5 тыс. кв. метров, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Отмечается, что детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили складские помещения, площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения.
Товар обнаружен в нежилом помещении 21 апреля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Детективы БЭБ получили разрешение суда на обыск помещения, следственные действия продолжаются уже четвертые сутки.
Работники БЭБ описывают обнаруженный товар, классифицируют его, устанавливают происхождение. Из обнаруженных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов.
"Сейчас мы выясняем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены и проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи", - рассказал Валерий Тациенко, и.о. руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области.
Детективы БЭБ устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гуманитарной помощи. Ведь чтобы ввезти этот груз понадобилось примерно 60 грузовиков-фур и такие перемещения не могли остаться незаметными.
Только консерв найдено ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. Окончательный подсчет всех товаров еще не окончен.
"Украинцы благодарны международным партнерам за поддержку. И одна из задач Бюро экономической безопасности обеспечить, чтобы и финансовая, и гуманитарная помощь от стран-партнеров тратилась и двигалась по назначению – туда, где нужно больше всего", – подчеркнул Тациенко.
Напомним, ранее детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили подпольный цех, где шили одежду, которую выдавали за одежду известных мировых брендов.