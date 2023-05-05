Воздушные Силы опровергли сбитый "Кинжал" над Киевом

В Воздушных Силах опровергли сбитие над столицей российской гиперзвуковой ракеты типа Х-47 "Кинжал" ночью 4 мая.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

В комментарии "Суспильному" представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что вероятность применения баллистики действительно была, в ту ночь баллистических целей в воздушном пространстве не фиксировали.

5 мая издание Defence Express сообщило, что над Киевом около 02:40 ПВО могло сбить гиперзвуковую ракету. Издание ссылалось на фото обломков ракеты, полученного из собственных источников. Журналисты портала сообщили, что обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы.

"На одном из фото - носовой обтекатель, который максимально схож с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра", - отмечает издание.

Как сообщает Defence Express, видно, что обломок получил поражение с пробитием, а это значит, что перехват был достаточно эффективным и произошел в воздухе. С этим связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая.

Позже в воздушных силах вообще отказались от комментариев, и посоветовали "за дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины, обращаться на такие информационные ресурсы" как Defence Express.

О сбитии ракет и ударных дронов над столицей 4 мая сообщили в Киевской городской военной администрации, но Воздушные Силы сообщили лишь об атаке беспилотниками. О ракетах в своде речь не шла.