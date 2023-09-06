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Враг нанес ракетный удар по Запорожью: есть пострадавшие
6 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Запорожья. Ранены два работника предприятия.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья", - отметил Малашко
По его словам, в результате атаки разрушен объект гражданской инфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно о двух пострадавших - работниках предприятия.
В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Также в настоящее время зафиксировано, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна.
Напомним, ночью 22 августа армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Взрывной волной повреждены 4 многоэтажных дома.