Враг нанес ракетный удар по Запорожью: есть пострадавшие

6 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Запорожья. Ранены два работника предприятия.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья", - отметил Малашко

По его словам, в результате атаки разрушен объект гражданской инфраструктуры.

Известно о двух пострадавших - работниках предприятия.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Также в настоящее время зафиксировано, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна.

Напомним, ночью 22 августа армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Взрывной волной повреждены 4 многоэтажных дома.