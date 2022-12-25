ВСУ атаковали штаб офицеров Южного военного округа ВС РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины получил подтверждение успешного поражения штаба российских захватчиков в районе Забарино Херсонской области.

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Об этом Генштаб сообщил в своей сводке по итогам 25 декабря.

Известно, что в штабе офицеры южного военного округа ВС РФ проводили совещания. В результате работы ВСУ до 70 военнослужащих страны-агрессора получили ранения. Число погибших уточняется.

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Кроме того, подтверждено, что в Донецкой области украинские военные уничтожили 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион".

В это же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и район сосредоточения живой силы врага.

Накануне сообщалось, что Подразделения Сил обороны нанесли удар по полевому аэродрому российских войск в Херсонской области, до 150 оккупантов убиты, уничтожены до 20 единиц техники.

Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по скоплению российских оккупационных войск и двум складам боеприпасов в Запорожской области, более 150 оккупантов были ранены.