ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу российскому боеприпасов в Херсоне. Об этом на своем телеграм-канале написал мэр города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук.

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По его словам ВСУ нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, которое принадлежало херсонскому коллаборанту Евгению Сальдо и в котором россияне хранили боекомплекты.

Напомним, с начала полномасштабной военной агрессии по состоянию на утро 4 сентября потери российской армии составляют 49 500 личного состава.

Также по состоянию на утро 4 сентября ВСУ уничтожили 2049 росскийских танков, 4430 боевых бронированных машин, 1147 артиллерийских систем, 294 РСЗО, 156 средств ПВО, 236 самолётов и 206 вертолетов.