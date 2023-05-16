ВСУ освободили окрестности Бахмута, но в городе россияне продвигаются - Маляр

В последние несколько дней украинским военным удалось освободить от россиян около 20 квадратных километров в пригороде Бахмута, однако оккупанты продвигаются по городу и полностью уничтожают его из артиллерии.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр отмечает, что в данной ситуации ВСУ делают все, что в их силах.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", - отметила она.

Маляр напоминает, что, несмотря на враждебное преимущество в количестве людей и вооружении, благодаря действиям наших военных, еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

По ее словам, враг стягивает в город подразделения профессиональных десантников. Идут тяжелые бои с переменным результатом. Российские войска продолжают атаковать украинские позиции и подтягивают дополнительные силы, чтобы сломить оборону города.

14 мая Маляр сообщала, что за день ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута, а также зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.