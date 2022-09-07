Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины 7 сентября ликвидировали баржу вместе с оккупантами и боевой техникой на борту в Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

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Известно, что украинские защитники отработали огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага да пунктов управление.

После этого глаза панты пытались наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, тогда ВСУ уничтожили баржу. В результате потери врага составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.

Силы обороны Украины держат огневой контроль Каховского моста нет разрешает врагу провести ремонтные работы .

Кроме того, ВСУ сбили вертолет К-52, когда тот пытался атаковать украинские позиции.

Известно, что оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика взорвана благодаря украинской армии. При этом ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.