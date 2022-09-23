Взрыв на АЗС в Одессе: полицейские начали уголовное производство

23 сентября, около 15:00, в момент, когда россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, в городе произошел взрыв на одной из АЗС WOG, несвязанный с вражескими ударами. В результате инцидента погиб один человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и работники ГСЧС.

Следователи предварительно установили, что работник подрядной организации при выполнении работ не принял меры по соблюдению правил и норм безопасности. Мужчина производил на территории АЗС сварочные работы. Он погиб в результате взрыва.

Ведомости по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

После сообщений об инциденте в сети появилось видео момента взрыва.

В WOG прокомментировала взрыв на своей АЗС: "На момент инцидента АЗК не работал и не обслуживал клиентов. К сожалению, есть пострадавшие среди тех, кто выполнял регламентные работы. В настоящее время причины взрыва выясняются. Сеть АЗК WOG оказывает максимальное содействие в определении причин инцидента и ликвидации последствий".

Напомним, в мае на другой АЗС WOG в Одессе произошел "досадный инцидент": в результате технического сбоя при отпуске горючего в период с 12:45 до 13:53 ряд автомобилей был ошибочно заправлен смесью двух видов горючего.

Впоследствии компания пообещала компенсировать ущерб всем пострадавшим накануне водителям из-за действий на этой заправке.