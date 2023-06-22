Взрыв произошел в многоэтажке Киева: разрушены 5 квартир, есть погибшие (ФОТО)

В Днепровском районе Киева ночью, 22 июня, в 16-этажном доме произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа. В результате происшествия несколько квартир разрушены, предварительно, два человека погибли.

Об этом сообщают ГСЧС, мэр Виталий Кличко и начальник КМВА Сергей Попко.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Предварительно в результате взрыва 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах разрушены фактически полностью. По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем: тело спасатели нашли под завалами. Еще два человека получили ранения. Силам ГСЧС удалось спасти 18 человек.

"На месте взрыва работает 6 звеньев газодымозащитной службы. В настоящее время 2 человека травмированы. 18 - спасены. Спасательные работы продолжаются", - рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 единиц техники. На месте работают 3 психолога ГСЧС.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Из всех неповрежденных квартир жителей эвакуировали. Специалисты выясняют подлинные причины взрыва.

КМВА определила два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.

Напомним, в начале февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева раздался взрыв. Тогда выяснилось, что взорвался газовый баллон. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).