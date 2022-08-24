Взрывы в Хмельницкой области: что известно

Российские войска нанесли ракетные удары по Хмельницкой области, сообщил председатель ОВА Сергей Гамалий.

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"Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях!", - написал глава ОВА в Facebook.

Предварительно известно, что зафиксировали два попадания в регионе. Ракеты запускали истребители с территории Беларуси.

Сигнал воздушной тревог в регионе был включен в 16:48, впоследствии стало известно о взрывах.

Ранее в этот же день, в 11:00, стало известно об обстреле россиянами города Дергачи под Харьковом. В то же время армия страны-анресора РФ нанесла ракетный удар по Миргороду Полтавской области.

Напоминаем, что представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.