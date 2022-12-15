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Категория
Происшествия
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Херсон полностью обесточен из-за обстрелов оккупантов

Херсон полностью обесточен из-за обстрелов оккупантов

Из-за обстрелов российских оккупационных войск в четверг, 15 декабря, Херсон полностью остался без света.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Идет сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", - отметил он.

По его словам, при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Только за минувшие сутки оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего 3 человека погибли, еще 13 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Автор:
Нина Комащенко