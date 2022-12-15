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- Происшествия
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Херсон полностью обесточен из-за обстрелов оккупантов
Из-за обстрелов российских оккупационных войск в четверг, 15 декабря, Херсон полностью остался без света.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Идет сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", - отметил он.
По его словам, при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Только за минувшие сутки оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего 3 человека погибли, еще 13 жителей области получили ранения разной степени тяжести.