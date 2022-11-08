За сутки ВСУ уничтожили 710 оккупантов

В сутки 7 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили 710 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 8 ноября, потери личного состава российской армии составляют 77 170 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб.

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Также на утро 8 ноября ВСУ уничтожили 2786 российских танков (15 за 7 ноября), 5654 боевых бронированных машин (24 за 7 ноября), 1791 артиллерийских систем (9 за 7 ноября), 278 самолетов (1 за 7 ноября), а также 1471 БПЛА оперативно-тактического уровня (4 за 7 ноября).

Напомним, российские оккупанты готовят провокативные обстрелы населенных пунктов Херсонской области и намерены обвинить в этом силы обороны Украины. Также через Каховскую ТЭС на территорию по правому на левый берег Днепра едут смешанные колонны военной и гражданской техники. Большинство машин в колоннах – это машины с награбленным имуществом.