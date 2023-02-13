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Захватчики не оставляют попыток укрепиться в Запорожской области. Не знают, где будут бить ВСУ

Захватчики не оставляют попыток укрепиться в Запорожской области. Не знают, где будут бить ВСУ

В оккупированных районах Запорожской области российские захватчики продолжают строительство оборонительных укреплений, сообщается в отчете разведки Министерства обороны Великобритании со ссылкой на открытые источники.

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"По состоянию на 7 февраля… Россия, вероятно, дополнительно усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно возле Тарасовки. По состоянию на 8 января Россия установила оборонные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области", – говорится в отчете.

Несмотря на нынешнюю оперативную сосредоточенность на центральном Донбассе, РФ по-прежнему обеспокоена охраной всей линии фронта, растянувшейся на 1 288 км, в том числе в Запорожской области – на 192 км. Также строительство оборонных укреплений продолжается в Луганской области.

"Большой украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым; Украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса",  говорит разведка.

Разведчики предполагают, что решение, какой из этих угроз противодействовать, прежде всего, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию. В целом же оккупанты не могут решить, где может быть основной удар ВСУ, поэтому укрепляют позиции и на луганском, и на запорожском направлениях.

Автор:
Максим Беркаль