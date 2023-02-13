Захватчики не оставляют попыток укрепиться в Запорожской области. Не знают, где будут бить ВСУ

В оккупированных районах Запорожской области российские захватчики продолжают строительство оборонительных укреплений, сообщается в отчете разведки Министерства обороны Великобритании со ссылкой на открытые источники.

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"По состоянию на 7 февраля… Россия, вероятно, дополнительно усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно возле Тарасовки. По состоянию на 8 января Россия установила оборонные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области", – говорится в отчете.

Несмотря на нынешнюю оперативную сосредоточенность на центральном Донбассе, РФ по-прежнему обеспокоена охраной всей линии фронта, растянувшейся на 1 288 км, в том числе в Запорожской области – на 192 км. Также строительство оборонных укреплений продолжается в Луганской области.

"Большой украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым; Украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса", – говорит разведка.

Разведчики предполагают, что решение, какой из этих угроз противодействовать, прежде всего, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию. В целом же оккупанты не могут решить, где может быть основной удар ВСУ, поэтому укрепляют позиции и на луганском, и на запорожском направлениях.