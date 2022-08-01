Захватчики обстреляли Салтовский район Харькова. Есть пострадавшие

Сегодня под утро, 1 августа, российские захватчики нанесли удары по Салтовскому району Харькова, есть пострадавшие, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"Внимание, харьковчане: оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях! По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела 2 пострадавших", - написал он в Telegram.

Вместе с тем в Харьковской области российские оккупанты не снижают интенсивность ракетных и артиллерийских обстрелов, за прошедшие сутки их подверглись областной центр и ряд населенных пунктов области, среди которых Большая Бабка и Змиев.

"Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали за минувшие сутки 30 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров... Повреждено здание бизнес-центра, частные дома граждан, помещения и имущество предприятия", – сообщают в полиции Харьковской области.

Правоохранители вместе с военными на блокпостах также проверили в сутки более 1200 машин. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 10 человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с российскими захватчиками.

Напомним, на днях СБУ задержала двух жителей Харькова, которые передавали российским военным данные о перемещениях и позициях ВСУ. По данным следствия, мужчина совместно со своим знакомым, бывшим правоохранителем, производили в Харькове съемку мест размещения украинских военных.